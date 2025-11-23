Забравеният за националния отбор Лукас Петков с майсторски гол за победа в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Забравеният през този месец за националния отбор Лукас Петков записа нов силен мач в Германия.

Крилото се разписа майсторски за "Елферсберг", който спечели с 3:2 гостуването си на "Карлсруе" в 13-ия кръг на Втора бундеслига.

Петков вкара за 2:1, като отдясно на границата на наказателното поле с хубав удар мушна топката в левия горен ъгъл на вратата на домакините.

Той игра цял мач, а от него започна акцията за третото попадение.

Друг футболист, викан в националния - Фабиан Нюрнбергер, се завърна като резерва в 76а0а мин след травма, а неговият "Дармщат" би у дома "Гройтер Фюрт" с 4:2.

"Падерборн" води в класирането на Втора бундеслига с 29 точки пред "Шалке 04" с 28, "Елферсберг" с 26 и "Дармщат" с 25.