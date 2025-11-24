Вратарят на България помогна на "Абърдийн" да нанесе първа загуба на лидера в Шотландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С редица спасявани и намеси на място българският национален вратар Димитър Митов запази "суха" мрежа за "Абърдийн", който нанесе първо поражение на сензационния лидер в шотландското първенство "Хартс". Крайното 1:0 за домакините в 13-ия кръг на първенството оформи Тони Кескинен в 39-ата мин.

"Хартс" остава начело в класирането с 30 точки от 13 мача, следван от "Селтик" с 26.

След ужасния старт на сезона "Абърдийн" записа трета победа в последните си пет мача, събра 14 точки и се придвижи на 8-ото място в 12-членната лига.