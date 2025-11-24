ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21774409 www.24chasa.bg

Вратарят на България помогна на "Абърдийн" да нанесе първа загуба на лидера в Шотландия

1284
Димитър Митов се прегръща със съотборник след успеха. Снимка: "Абърдийн"

С редица спасявани и намеси на място българският национален вратар Димитър Митов запази "суха" мрежа за "Абърдийн", който нанесе първо поражение на сензационния лидер в шотландското първенство "Хартс". Крайното 1:0 за домакините в 13-ия кръг на първенството оформи Тони Кескинен в 39-ата мин.

"Хартс" остава начело в класирането с 30 точки от 13 мача, следван от "Селтик" с 26.

След ужасния старт на сезона "Абърдийн" записа трета победа в последните си пет мача, събра 14 точки и се придвижи на 8-ото място в 12-членната лига.

Димитър Митов се прегръща със съотборник след успеха. Снимка: "Абърдийн"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца