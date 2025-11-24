ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21774423 www.24chasa.bg

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Барса"

944
Снимка: Ройтерс

След поредна издънка преднината на лидера в Примера дивисион "Реал" (М) на върха в класирането пред шампиона "Барселона" вече е само 1 т. - 32:21.

Грандът от столицата направи само 2:2 при гостуването на "Елче" в 13-ия кръг.

"Реал" избегна загуба с попадение на Джуд Белингам в 87-ата мин. При него обаче Винисиус Жуниор се сблъска с вратаря на домакините Иняки Пеня и от носа му потече кръв. Съдиите обаче решиха, че няма нарушение на правилата.

Преди това за "Елче" вкараха Фебас (53) и Алваро Родригес (84), а за гостите точен бе Хаусен (78).

В продължението бе изгонен Виктор Чуст от домакините, които са 11-и с 16 т.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца