След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Барса"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След поредна издънка преднината на лидера в Примера дивисион "Реал" (М) на върха в класирането пред шампиона "Барселона" вече е само 1 т. - 32:21.

Грандът от столицата направи само 2:2 при гостуването на "Елче" в 13-ия кръг.

"Реал" избегна загуба с попадение на Джуд Белингам в 87-ата мин. При него обаче Винисиус Жуниор се сблъска с вратаря на домакините Иняки Пеня и от носа му потече кръв. Съдиите обаче решиха, че няма нарушение на правилата.

Преди това за "Елче" вкараха Фебас (53) и Алваро Родригес (84), а за гостите точен бе Хаусен (78).

В продължението бе изгонен Виктор Чуст от домакините, които са 11-и с 16 т.