Запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито заради лошо време

Церемонията по запалването на олимпийския огън за Зимните игри в Италия през февруари, което по традиция ще стане в Олимпия на полуостров Пелопонес в сряда, ще се проведе на закрито – в сградата на Археологическия музей, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Причина за решението е заради прогнозата за неблагоприятно време през следващите два дни.

В съобщение на Гръцкия олимпийски комитет се казва, че промяната е била наложителна заради безопасността на участниците и за запазване на тържествеността на церемонията.

Гръцкият олимпийски комитет отбелязва, че заради ограничения капацитет на сградата на Археологическия музей в Олимпия достъпът на обществеността до церемонията няма да бъде възможен, а що те отнася до поканените гости, те ще бъдат информирани кои от тях ще могат да влязат в музея за церемонията.

„Искрено съжаляваме за тази промяна и за всяко неудобство, което тя би могла да причини", се казва в съобщението.

Щафетата ще започне на 26 ноември, когато пламъкът ще бъде запален в Олимпия, гръцкия дом на древните игри. Огънят ще бъде предаден на италиански официални лица в Атина на 4 декември и ще започне своето италианско пътешествие от Рим два дни по-късно. Той ще бъде в Неапол за Коледа, ще посрещне Нова година в южния град Бари и ще достигне Кортина д'Ампецо на 26 януари.

Зимните олимпийски игри ще се проведат в Милано Кортина д'Ампецо и в от 6 до 22 февруари следващата година.