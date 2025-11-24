ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус Жуниор може да напусне "Реал" още през януари

Винисиус Жуниор може да напусне "Реал" още през януари

Бразилското крило на "Реал" Винисиус Жуниор удължи договора си с клуба до 2027 г. Снимка:Х/Реал

Бразилският нападател на "Реал" Винисиус Жуниор може да напусне клуба през зимния трансферен прозорец, твърдят испански медии.

Бързоногото крило не е успяло да се споразумее за нов договор с гранда от Мадрид, което е предизвикало интерес от "Манчестър Сити", "Челси" и няколко саудитски клуба.

Винисиус е на 25 години и играе за "Реал" от 2018 г. През този сезон бразилецът е изиграл 23 мача за тима, в които е отбелязал шест гола и е дал пет асистенции. Настоящият договор на Винисиус с "Реал" е до края на юни 2027 г.

Интернет порталът Transfermarkt оценява пазарната стойност на футболиста на 150 милиона евро.

