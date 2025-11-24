Нападател, купен за 130 млн. евро, с антирекорд за "Ливърпул"

Шведският нападател на "Ливърпул" Александър Исак стана първият играч на "червените" в историята на английската Висша лига (от 1992 г. насам), който загуби и четирите мача, в които е бил титуляр. Звездата бе на терена то първата минута при пораженията от "Кристъл Палас", "Челси", "Манчестър Юнайтед" и "Нотингам Форест".

Исак се присъедини към клуба през летния трансферен прозорец от "Нюкасъл" за упомрачителната трансферна сума от 130 милиона евро.

В девет мача за „червените" във всички състезания, шведският нападател е отбелязал само един гол. Във Висшата лига Исак има пет участия и една асистенция. Настоящият договор на Александър с "Ливърпул" е до края на юни 2031 г.