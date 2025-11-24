Виктория Томова дръпна с 2 места в световната ранглиста, Елизара Янева влезе в топ 400

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата ни тенисистка Виктория Томова се изкачи с 2 места в световната ранглиста и в последната седмица на ноември заема 132-а позиция.

Първата ракета на България при дамите е с 557 точки.

Елизара Янева направи голям скок от 58 позиции и влезе в челните 400. 18-годишната българка, която през септември стана шампионка на международния турнир в Пазарджик, достигна до финала в Търнава (Слвк) . В решаващия мач тя отстъпи с 4:6, 6:3, 6:7 (3) на чехкинята Луцие Хавличкова.

Начело на ранглистата е Арина Сабаленка (Беларус) с 10 870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша)с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.