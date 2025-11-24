На 99 г. почина легендарният нападател Никита Симонян

Легендарният нападател Никита Симонян - четирикратен шампион на СССР със "Спартак" (Москва) и олимпийски шампион със "сборная" от 1956 година е починал вчера на 99-годишна възраст, съобщиха от РФС.

Никита Симонян е роден през 1926 г. в Армавир, където родителите му бягат от турския геноцид над арменците.

На 16 години се мести в Москва и преминава в школата на "Спартак". Играе за московчани от 1949 до 1959 г. През това време той завинаги вписва името си в историята на "червено-белите", превръщайки се в голмайстор на клуба със 160 гола – рекорд, който остава ненадминат и до днес. Нападателят печели шампионата на СССР четири пъти с отбора, както и два пъти националната купа. През 1949, 1950 и 1953 г. той става голмайстор на шампионата на СССР.

Симонян дебютира за националния отбор на СССР през 1954 г. Изиграва само 20 мача, но става олимпийски шампион с отбора през 1956 г. в Мелбърн. Вкарва 10 попадения за съветския национален отбор, включително първия му гол на световно първенство, отбелязан срещу Англия през 1958 г.

Симонян завършва състезателната си кариера на 33 години, а след това започва треньорска и ръководи любимия си "Спартак" в периода 1960-1965 г. и 1967-1972 г. През това време "червено-белите "печелят две шампионски титли и три купи на СССР. След "Спартак" Симонян поема ереванския "Арарат", с който печели дубъл още в първата си година – шампионата и купата на СССР.

След това Симонян тренира националния отбор на СССР, "Черноморец" (Одеса) и отново "Арарат".

Със създаването на Руския футболен съюз той започва да работи за него. Симонян е първи вицепрезидент на РФС от 1992 до 1998 г. По-късно е избран за вицепрезидент на организацията, позиция, която заема до смъртта си. Няколко пъти е изпълнявал длъжността президент на РФС.