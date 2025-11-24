Поискаха отново от Наско Сираков акциите на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Левски" информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 г. в клуба е постъпило ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК „Левски" АД, съобщава сайтът на "сините".

"На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК „Левски" Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

– ръководството на „Левски" носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

– преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК „Левски" в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

– преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК „Левски".

В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на ПФК „Левски" в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК „Левски" публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков (виж по-долу).

Ръководството на ПФК „Левски" ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба", пише още в информацията.

Писмото на Драган Шолак

До

Г-н Наско Сираков, мажоритарен собственик и президент на ПФК Левски

Г-н Даниел Боримиров, главен изпълнителен директор и член на

Управителния съвет на ПФК Левски

Г-н Христо Йовов, член на Управителния съвет на ПФК Левски

Г-жа Галина Костова, член на Управителния съвет на ПФК Левски

Уважаеми г-н Сираков,

Уважаеми г-н Боримиров,

Уважаеми г-н Йовов,

Уважаема г-жо Костова,

В началото на месец август 2025 г. изпратихме официално писмо до г-н Сираков, в което изразихме нашата готовност и желание да се ангажираме с повторно проучване на възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски.

Не получихме официален отговор на нашето писмо за интерес, но през последните седмици наблюдавахме медийни публикации, показващи готовността на г-н Сираков, мажоритарен собственик на ПФК Левски, да се стартира дискусия със Sport Republic относно придобиването на контролния дял в клуба.

С настоящето писмо бихме искали официално да потвърдим отново нашето предложение и да обсъдим следващите стъпки.

Нашето предложение

Sport Republic оценява високо историята и наследството на ПФК Левски, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК Левски постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА.

Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба.

Следващи стъпки

Предлагаме да организираме среща между екипите на ПФК Левски и Sport Republic, за да обсъдим организирането и провеждането на правен, финансов и данъчен анализ, след което ще можем да формализираме нашата оферта за придобиване и инвестиция в клуба.

За Sport Republic

Sport Republic е инвестиционна компания, ангажирана с изграждането на една от най-интегрираните и професионално управлявани мулти-клубни групи във футбола. Нашето портфолио от мажоритарни дялове във футболни клубове включва Саутхемптън ФК (Англия), Валансиен ФК (Франция), Гьозтепе (Турция) и Мали Коура (Мали), като всеки от клубовете се възползва:

• Централизирано скаутство и анализи: собствени ресурси и софтуерни инструменти, които подпомагат откриването на таланти във всяка точка на света

• Корпоративни наръчници с най-добри практики: обхващащи оптимизация на ефективността, най-добри практики при стандартни положения, развитие на младежите, финансово управление и други

• Стратегическо управление и лидерство: ние играем активна роля в клубовете, като обикновено прилагаме нашите стратегии заедно с Борда, като същевременно имаме силни оперативни лидери на място за ежедневната работа на клуба

Като собственици на всеки клуб, ние сме ангажирани с укрепването на тяхната футболна философия, търговски възможности и развитие на младежите, като същевременно уважаваме богатото наследство на клубовете и силните им обществени връзки, за да изградим успешни и устойчиви футболни клубове.

Бихме искали да Ви помолим за писмен отговор на това писмо за интерес. Оценяваме високиВашето внимание към този въпрос.

С уважение,

Драган Шолак

Президент и мажоритарен акционер на Sport Republic

Отговор на Наско Сираков

Уважаеми г-н Драган Шолак, Уважаеми г-н Расмус Анкерсен, Уважаеми г-н Хенрик Крафт,

Благодаря ви за писмото, постъпило официално в клуба на 14 ноември 2025 г., и за потвърдения интерес на Sport Republic към бъдещо придобиване на контролен дял в ПФК "Левски" АД.

Като президент на ПФК "Левски" оценявам вниманието към нашия клуб, както и уважението, което изразявате към неговата история, привърженици и потенциал.

Ръководството на "Левски" носи отговорност както към акционерите, така и към милионите ни фенове, институции и партньори, поради което подхождаме особено внимателно към всеки разговор, свързан със собствеността и управлението на клуба.

С оглед на предишния финансов анализ, извършен от ваш екип преди три години, както и на факта, че ПФК "Левски" ежегодно публикува своите финансови отчети в изпълнение на законовите си задължения, вярваме, че на този етап не се очакват съществени изненади в тази част.

Поради това за нас е важно преговорният процес да започне с изравняване на позициите ни, като е редно клубът да получи много по-конкретна информация за вашите намерения като потенциален мажоритарен акционер и инвеститор.

Веднага след това ще предоставим на вашия екип достъп за нов правен, финансов и данъчен анализ, като ще разчитаме резултатите от него да бъдат достъпни за преглед и от клуба.

Ако приемете този подход, предлагам следващата стъпка да бъде структуриране на преговорния процес чрез официални екипи от двете страни.

От страна на ПФК "Левски" преговорният екип ще бъде в следния състав:

Климент Йончев – упълномощен представител на ПФК "Левски" и лице за контакт;

адв. Стоимен Чакалов – упълномощен представител на ПФК "Левски".

Бихме оценили, ако от ваша страна също бъдат посочени официално упълномощени представители, които ще участват в преговорите.

Нашето предложение е първата работна среща да бъде присъствена в София и да бъде посветена на темите, описани в публичната ми позиция от преди месец.

Считам, че подобен подход ще позволи диалогът да бъде професионален, структуриран и максимално ясен, като същевременно гарантира защитата на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК "Левски".

Моля, след като определите екипа от ваша страна, да съгласувате детайлите по следващите стъпки с посоченото от наша страна лице за контакт.

С уважение,

Наско Сираков Президент и мажоритарен акционер на ПФК "Левски"