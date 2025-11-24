ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишен българин е световен вицешампион по спор...

"Берое" уволни треньора

"Берое" уволни старши треньора на представителния отбор Алехандро Сагерас (Арж), естествено, с политкоректно съобщение.

"Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора. Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти", се казва в него.

Помощник треньорът Пламен Липенски ще води отбора временно до назначаването на нов старши треньор.

"Берое" няма победа в шампионата в последните си 6 мача и е на 13-о място в класирането с 15 точки.

