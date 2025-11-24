Мони Николов MVP на кръга в Русия за ЧРД

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Мони Николов навършва 19 години днес, а от руския му клуб "Локомотив" (Новосибирск) го поздравиха с честитка.

"Честит рожден ден, Симеон!

Пожелаваме на Мони много здраве, щастие и късмет! Нека всичките му най-смелите мечти и планове се сбъднат! Пожелаваме му оптимизъм и радост, успех и всичко най-хубаво!".

В събота воденият от Пламен Константинов "Локомотив" би с 3:1 шампиона "Зенит" в Казан и продължава да е лидер с пълен актив - 24 точки.

Николов отново изнесе страхотна дистрибуция, а към нея прибави 10 точки. С последната си той сложи край на мача.

С представянето си той заслужи приза за MVP на 8-ия кръг в класацията на изданието "БО Спорт".