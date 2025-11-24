Кайо Видал подписа нов договор с "Лудогорец"

Още един основен футболист на "Лудогорец" - бразилското крило Кайо Видал, удължи договора си с клуба. Атакуващият флангови футболист ще остане при "орлите" до 2029 година, пише в интернет страницата на тима от Разград.

Така той става третият основен футболист, който се обвързва за нов период с тима. Миналата седмица нови контракти с "Лудогорец" подписаха вратарят Серджио Падт и нападателят Квадво Дуа.

"В "Лудогорец" се чувствам страхотно", каза по повод новия договор Кайо Видал. "Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно", обеща бразилецът.

Кайо Видал бе привлечен в "Лудогорец" през февруари 2023 г. от бразилския "Баиа", с който разградчани имат и най-много сделки в двете посоки в последните три години. До момента Видал има 132 мача за "Лудогорец" във всички турнири, като е отбелязал 21 гола с 13 асистенции.