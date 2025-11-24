Планката, която взриви битката за титлата във Ф1

Този сезон една планка зае основна роля в битката за титлата във Формула 1. Официално тя се нарича плъзгащ се блок, но първото наименование е придобило популярност.

Според правилника блокът се монтира под централната равнина на пода на болида. Може да се състои от три парчета, но е задължително да:

1. да е по продължение от точката, която се намира 330 милиметра зад централната линия на предните гуми към централната линия на задните гуми;

2. да е изработен от хомогенен материал;

3. да е широк минимум 300 милиметра с толеранс от 2 милиметра;

4. дебелината е от 10 милиметра с толеранс от 2 милиметра;

5. да има еднаква дебелина, когато е нов;

6. да бъде фиксиран симетрично на централната линия на болида по такъв начин, че въздухът не може да минава между него и частите, монтирани на пода на болида;

7. да не се износва под 9 сантиметра в края на състезанието.

Планката бе въведена след катастрофата, в която загина Аертон Сена на 1 май 1994 г. Причината е, че всички инженери се стремят да увеличат притискането към пистата на болида. Това прави предното крило и задния дифузьор по-ефективни. Колкото е по-силно прилепването, толкова е по-голяма скоростта на правите, но болидът е по-нестабилен на завоите и може да се обърне. Планката гарантира минимално отстояние на пода на колата от трасето, което помага при управлението.

Планката има и визуален ефект. Тя прави искрите зад болида, които са особено атрактивни на нощните състезания. На някои писти обаче, особено тези с трева край асфалта, често предизвиква пожари точно заради искрите.

От какво

се правят

Първите блокове се разработват от фибростъкло, но те се износвали прекалено бързо. След това се минава на нещо като буков ламинат, който се нарича джоброк. Лентите от дървото се залепват с композитен материал, като след това се пресоват. Заради това все още се използва терминът дървена планка. Такива се използват все още в някои серии за автомобилни състезания.

В момента в зависимост от инженерното решение се използват три вида планки във Формула 1. Първите са от въглеродни нишки, които са по-леки, имат огромна издръжливост и помагат здравината на структурата. Вторите са от титаниеви сплави, които са най-популярните. Те са издръжливи и не са пожароопасни. Разпределят и по-добре топлината. И последните са от сложни полимери. Те се огъват, като могат да поемат ударите в бордюрите, което предпазва от шокови подскачания на колата.

Как се измерва

Измерванията се правят с лазарен шублер, който мери до хилядни от милиметъра. За целта върху планката има шест отвора. Два по 80 милиметра в диаметър са в предната част, а останалите 4 са с 50 милиметра диаметър и са разположени в останалата част. За да е всичко по правилник, навсякъде трябва дълбочината да е от поне 9 сантиметра, като не се допуска толеранс.

По принцип проверката се прави по усмотрение на стюардите. След Гранд при на Лас Вегас са били проверени всички болиди, които са завършили в точките, като само при тези на “Макларън” са били в нарушение.

Шумахер

пострада

първи

Великият Михаел Шумахер е първият дисквалифициран пилот в историята заради планката. Това се случи по време на Гранд при на Белгия през 1994 г., когато се завъртя на един завой и се качи на бордюра. Според “Бенетон” това е причинило нараняването на планката, но стюардите прецениха друго.

Ярно Трули бе санкциониран по време на Гран при на САЩ през 2001 г. След това обаче “Джордън” спечели делото в арбитражния съд по спорта в Лозана, защото единият стюард не присъствал на решението, и четвъртото му място бе върнато.

Луис Хамилтън с “Мерцедес” и Шарл Льоклер с “Ферари” го отнесоха по време на Гран при на САЩ през 2023 г., когато бяха избрани за проверка. Хамилтън загуби второто място, което спечели след Макс Верстапен, а Льоклер - шестото. Така Ландо Норис стана втори, а Карлос Сайнц, който караше за “Ферари”, отиде на трето място. В точките влязоха двата уилямса на Александър Албон и Логън Сарджънт.

Този сезон Хамилтън бе дисквалифициран за втори път и загуби шестото място в Гран при на Китай заради планката. След това в Бахрейн бе санкциониран Нико Хюлкенберг, който завърши 15-и.

Минимално

отклонение

В случая на двата макларъна в неделя става въпрос за изтъняване с по-малко от един човешки косъм. Планката на Ландо Норис е била износена с 0,12 милиметра повече от разрешеното, а тази на Оскар Пиастри - с 0,26 милиметра. Това обаче може да доведе до тежки последици в края на сезона за двамата пилоти, които се смятаха за недосегаеми в класирането и трябваше да решат титлата помежду си. Сега две състезания и един спринт преди края Норис има само 24 точки преднина пред Пиаскри и Макс Верстапен. Или за да стане шампион, трябва да изпревари с 2 точки двамата си съперници в спринта и основния старт в Катар. Така ще има 26 преднина преди последното състезание в Абу Даби и ще е недостижим.

