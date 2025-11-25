Двама българи с наряди в Шампионската лига

Двама българи получиха наряди в кръга от Шампионската лига, и то на доста ключови мачове.

Във вторник великотърновецът Ичко Лозев ще е съдийски наблюдател на мача “Борусия” (Дортмунд) - “Виляреал”. Той ще трябва да оценява един от най-добрите арбитри в Европа Давиде Маса (Италия), който ще ръководи мача. Интересното е, че петицата не е изцяло от италианци, а има и англичанин - асистент ВАР е Майкъл Салсбъри.

Доста престижен е и нарядът на бившия заместник изпълнителен директор на БФС Христо Запрянов, който е пратен за дежурен делегат на двубоя “Ливърпул” - ПСВ в сряда.

Англичаните са в страхотна криза и нижат антирекорд след антирекорд, но в Шампионската лига продължават да са на ниво.

Шампионатната фаза вече навлиза в решителния си период, който трябва да определи отборите, които продължават в елиминациите.

От този сезон УЕФА промени правилата и даде предимство при жребия на отборите, които заемат първите осем места. Освен че отиват директно на 1/8-финал, те вече ще имат предимство да са с реванш у дома за цялата елиминационна фаза. Това прави спечелването на всяка точка изключително важно, ако искаш поне минимално спокойствие.

Промяната бе заради “Пари Сен Жермен”, който триумфира миналия сезон, без да си дава много зор в шампионатната фаза, а след това по силата на жребия получи и предимството да бъде домакин в реваншите.

Съвсем нормално български съдии не получиха наряди за Шампионската лига, като този сезон нямаме нито един мач в най-престижния турнир. Георги Кабаков получи няколко в Лига Европа. Това показва, че УЕФА е загубила всякакво доверие в българските арбитри и дори този, който е на второто ниво в ранглистата, не е считан за достатъчно стабилен да свири в най-престижния турнир.

Все пак тази седмица ще има назначение, но в Лигата на конференциите, където мач ще получи Радослав Гидженов.

