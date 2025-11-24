Рашфорд оздравя, ще играе срещу "Челси"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Барселона" - Маркъс Рашфорд, е готов да играе за отбора в мача срещу "Челси" в Шампионската лига във вторник.

Англичанинът се е възстановил след боледуване и ще се завърне в игра за каталунския гранд при гостуването в столицата на родната му страна. Той пропусна дебюта на Барселона в събота на реконструирания „Камп Ноу", след като не тренира с отбора в последните дни.

28-годишният футболист се е завърнал по време на подготовката за двубоя в Лондон с "Челси" и ще е част от състава на „блаугранас" за срещата.

Рашфорд бе преотстъпен под наем от "Манчестър Юнайтед" за целия сезон и до момента има 4 гола и една асистенция в Шампионската лига за "Барселона".

Каталунци са на 11-ото място в най-престижния клубен турнир със 7 точки след 4 изиграни мача.