Льоклер напуска "Ферари" догодина, отива в "Астън Мартин"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Пилотът на "Ферари" Шарл Льоклер е близо до напускането на италианския отбор след сезон 2026. Това съобщи журналистът Джорджо Теруци. Според него, ако напусне Скудерията, пилотът от Монако ще подпише договор с "Астън Мартин". Експертът Лео Турини по-рано съобщи, че британският отбор многократно се е свързвал с мениджъра на Льоклер - Никола Тод.

„Локлер ще изчака "Ферари" през първите три или четири състезания от сезон 2026: ако резултатите отново са разочароващи, той ще стане пилот на "Астън Мартин" от 2027 г.", цитира Leggo.it думите на Теруци.

В момента Льоклер е пети в генералното класиране на Формула 1 при пилотите с 226 точки. Ландо Норис от "Макларън" води с 390 точки.

СНИМКА: РОЙТЕРС

