Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов в трудния момент: Ще се справиш!

Бившият капитан на България и рекордьор по мачове за националния отбор Стилиян Петров за пореден път показа своите човечност и джентълменство.

Чрез профила си във фейсбук той изказа подкрепа към легендарния Борислав Михайлов, който снощи бе приет в болница след инсулт.

Стилиян е част от екипа на добрия си приятел Димитър Бербатов, с когото опитваха да свалят от власт като шеф на БФС именно Михайлов. Сега обаче Петров първи изрази подкрепата си към бившия вратар в много трудния момент.

Самият Стилиян се пребори с левкемия преди 13 г.

"Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена. Ще се справиш!" написа Стилиян.

Организираният от него благотворителен "Мач на надеждата", провел се на Националния стадион "Васил Левски" на 6 септември 2023 г., събра 856 512 лв., които бяха дарени в полза на пациенти с онкологични заболявания, както и на онкологични отделения на различни болнични заведения.