"Славия" излъга 1:0 "Ботев" във Враца, голмайсторът обяви Мъри Стоилов за свой втори баща

С гол на национала на ЦАР Исак Соле "Славия" би 1:0 във Враца "Ботев" в последна среща от 16-ия кръг на Първа лига.

Така столичани вече 8 мача (9 с купата) не знаят какво е загуба, като последната им дойде на 15 септември - 1:3 от ЦСКА 1948.

С успеха "Славия" събра 21 точки и е на 7-о място в класирането. Врачани със същия актив е точно след "белите".

Голмайсторът Соле точно преди 1 г. по време на преотстъпването си във водения от Станимир Стоилов турски "Гьозтепе" и днес за първи път излезе титуляр оттогава.

След мача роденият във Франция дефанзивен халф обяви, че Мъри е бил за него като втори баща в южната ни комшийка.