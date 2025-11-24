ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радо Росенов стигна 1/4-финал на европейското в Будапеща

1824

Радослав Росенов достигна четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

Бронзовият медалист от световното за мъже в Ливърпул преодоля по убедителен начин представителя на домакините от Унгария Крушито Ковач с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

За място на полуфинал утре Радослав ще срещне Тициано Алкиати (Италия). При победа Росенов ще си осигури минимум бронзово отличие.

Утре ще се проведат още три мача с българско участие. Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе (Грузия), Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция), а Кирил Георгиев (+92 кг) ще срещне Микс Берзинс (Латвия).

