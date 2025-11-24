Радо Росенов стигна 1/4-финал на европейското в Будапеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Росенов достигна четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

Бронзовият медалист от световното за мъже в Ливърпул преодоля по убедителен начин представителя на домакините от Унгария Крушито Ковач с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

За място на полуфинал утре Радослав ще срещне Тициано Алкиати (Италия). При победа Росенов ще си осигури минимум бронзово отличие.

Утре ще се проведат още три мача с българско участие. Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе (Грузия), Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция), а Кирил Георгиев (+92 кг) ще срещне Микс Берзинс (Латвия).