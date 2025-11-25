ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Ю" се върна към провалите с 0:1 у дома срещу "Евертън", останал уникално с 10 човека

1772
Киърнан Дюсбъри-Хол бележи победно в Манчестър. Снимка: Ройтерс

След 5 мача без загуба (3 победи, 2 загуби) "Манчестър Юнайтед" се върна към провалите, които го съпътстват в последните години, с домакинска загуба 0:1 от "Евертън" в последен мач от12-ия кръг на английската Висша лига.

На "Олд Трафорд" дефанзивният халф на гостите Идриса Гай бе изгонен още в 13-ата мин след уникален червен картон. Той удари шамар на съотборника си Мартин Кийн.

Въпреки това Киърнан Дюсбъри-Хол се разписа в 29-ата мин.

"Евертън" удържи аванса си и събра 18 точки на 11-ата позиция, колкото има и "Юнайтед" на 10-ата. 

