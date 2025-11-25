ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар трябва да каже дали подписва с федерацията ни до 5 декември

Карлос Насар

В последния момент пропадна срещата на явлението ни в световните щанги Карлос Насар с българи в Лондон.

Организаторите обявиха, че той нямало как да присъства, въпреки че според социалните мрежи олимпийският ни шампион е бил в английската столица с мениджъра си Николай Жейнов.

До 5 декември Карлос трябва да реши дали да подпише предложения от самия него договор с федерацията. В противен случай предвидените за него около половин милион лева ще бъдат върнати обратно на ММС, като с тази сума ще бъде намален бюджетът на щангите.

Карлос Насар

