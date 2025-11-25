"Реал" обяви жив футболист за покойник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският гранд "Реал" (Мадрид) поднесе извинения на "Елче" и неговия футболист Андре да Силва, когото погрешно обяви за покойник.

Столичани искаха да почетат Андре Силва, който загина заедно с брат си - футболиста на "Ливърпул" Диого Жота, в автомобилна катастрофа на 3 юли тази година.

В началото общото събрание на най-успешния европейски клуб бе почетена паметта на известни личности, свързани пряко или непряко с "Реал", които си отидоха от този свят през последната година, предава БТА.

Във видеото се появиха изображенията на хора като папа Франциск, Лео Беенхакер, Марио Варгас Льоса, Дражен Далипагич, Джорджо Армани и други. На единия от кадрите бяха Диего Жота и неговият брат Андре Силва, но до Жота бе поставено изображение на друг португалски футболист - нападателя на "Елче" Андре да Силва.