Публикуван е интегрираният план за медийни услуги на КМГ за Зимните олимпийски игри в Милано

На 24 ноември Пекин беше домакин на събитие за стартиране на интегрирания план за медийни услуги на Китайската медийна група за Зимните олимпийски игри в Милано, които ще се проведат през 2026г. Като изключителен оператор на Зимните олимпийски игри в континентален Китай и Макао, и единствената глобална медийна организация, участваща в производството на 8K сигнал, КМГ ще използва своите всеобхватни първокласни ресурси за излъчване, иновативни кросмедийни продукти и система за професионални услуги с пълен цикъл. Работейки ръка за ръка с партньори от всички сектори, КМГ има за цел да гарантира, че китайските марки ще бъдат разпространени по целия свят заедно с олимпийския огън. Ци Джуцюен, заместник-директор на КМГ, присъства на събитието и заедно с изтъкнати гости стартира интегрираните медийни услуги на групата за Зимните олимпийски игри в Милано.