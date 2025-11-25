Унгарец свири на "Лудогорец" срещу "Селта"

Унгарецът Балаж Берке ще ръководи петата среща на "Лудогорец" в Лига Европа - домакинството на испанския "Селта" (Виго) в четвъртък (27 ноември) от 19,45 ч. Мачът ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо който пое поста при „орлите" миналата седмица.

"Селта" е на 4-о място в Лига Европа с 9 точки, а "Лудогорец" е 30-и с 3. Първите осем отбора продължават към осминафиналите през пролетта, а тези от 9-о до 24-о място играят допълнителен плейоф, за да стигнат по-напред.