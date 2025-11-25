Сдружение "Левски 1924 – Ветерани" подкрепи Борислав Михайлов

Сружение "Левски 1924 – Ветерани" пожела бързо възстановяване на бившия вратар на "сините" и президент на Българския футболен съюз БФС Борислав Михайлов, който бе хоспитализиран в понеделник след инсулт.

"От името на УС на сдружение "Левски 1924 – Ветерани", всички ветерани на Левски и лично от мое име като председател на сдружението, изразяваме искрената си, сърдечна подкрепа към нашия приятел и съотборник Боби Михайлов и неговото семейство. В този труден момент всички мислим и стискаме палци за бързото му възстановяване", пише председателят Манол Иванов в открито писмо.

"Надяваме се в най-скоро време да се завърне жив и здрав между нас и при своето семейство. Желаем бързо възстановяване", казва още той.