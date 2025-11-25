Откраднаха 100 000 евро от дома на Джейми Варди в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният нападател на "Кремонезе" Джейми Варди е станал жертва на грабеж, съобщава Gazzetta dello Sport.

Престъпниците нахлули в дома на футболиста по време на мача от 12-ия кръг на серия "А" между "Кремонезе" и "Рома"през уикенда, завършил 1:3. Най-малко трима души са участвали в обира.

Престъпниците са се възползвали от отсъствието на футболиста и семейството му, счупили са прозорец и са откраднали ценни часовници, бижута и пари в брой. Предварителните оценки оценяват кражбата на приблизително 100 000 евро.

Разследващите смятат, че бандата се е възползвала от факта, че цялото семейство ще бъде на стадиона в Кремона на стадиона по време на мача.

Варди се присъедини към "Кремонезе" от Лестър през лятото. От началото на сезона нападателят е изиграл осем мача за италианския отбор, в които е отбелязал два гола.