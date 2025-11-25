ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почетният президент на "Байерн" се заяде с "Барселона"

1372
Ули Хьонес

Почетният президент на "Байерн" Ули Хьонес се изказа критично за ръководството на "Барселона".

"Абсурдно е, че имат дълг от над 1,3 милиарда евро. Това е немислимо и непоносимо. Във всяка друга държава, с такъв дълг, те не биха могли да играят в топ дивизията. Абсолютно... а тук нищо не се случва. "Барселона" не е моделът на управление, който си представям за отбора. Това е в рязък контраст с контрола, който имаме в "Байерн", и стабилните ни финанси, които трябва да служат за пример за европейските клубове. Ясно е, че доброто управление, добрият финансов анализ и спортните резултати не зависят от рискови финансови манипулации", цитира Marca думите на Хьонес.

Ули Хьонес
