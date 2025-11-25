ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21786843 www.24chasa.bg

ФИФА пожали Роналдо, за да играе още в първия мач на световното

6260
Снимка: Ройтерс

След като миналата седмица бе на посещение при американския президент Доналд Тръмп барабар с булката си Джорджина, мегазвездата на Португалия Кристиано Роналдо получи минимално наказание за червения си картон срещу Ирландия и така ще бъде на линия за първия мач от световното догодина в САЩ, Канада и Мексико. Във Вашингтон бе и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Според редица издания в родината на нападателя, след които и "А Бола" дисциплинарната комисия на централата е присъдила само 1 мач санкция за удара с лакът по съперник. Той вече изтечете при погрома с 9:1 над Армения, класирал тима на мондиала.

Очакваше се Роналдо да получи поне 1, а се спекулираше и заради 3.

Взето обаче било предвид, че това е първо изгонване на Роналдо в националния, а преди това бил тормозен от Дара О'Ший.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.