ФИФА пожали Роналдо, за да играе още в първия мач на световното

След като миналата седмица бе на посещение при американския президент Доналд Тръмп барабар с булката си Джорджина, мегазвездата на Португалия Кристиано Роналдо получи минимално наказание за червения си картон срещу Ирландия и така ще бъде на линия за първия мач от световното догодина в САЩ, Канада и Мексико. Във Вашингтон бе и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Според редица издания в родината на нападателя, след които и "А Бола" дисциплинарната комисия на централата е присъдила само 1 мач санкция за удара с лакът по съперник. Той вече изтечете при погрома с 9:1 над Армения, класирал тима на мондиала.

Очакваше се Роналдо да получи поне 1, а се спекулираше и заради 3.

Взето обаче било предвид, че това е първо изгонване на Роналдо в националния, а преди това бил тормозен от Дара О'Ший.