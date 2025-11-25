Любо Ганев: Аз съм най-щастливият президент на федерация (Снимки от церемония на волейбола)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аз съм най-щастливият президент на спортна федерация в България през последните 5 години. Радвам се, че тук са легендите и треньорите на родния волейбол, радвам се, че сред нашите партньори е и държавата. Тези, които са повярвали, че волейболът е един отличен продукт. Радвам се, че сме заедно. Надявам се и в следващите години да имаме поводи за радости.

Това заяви президентът на волейболната ни централа Любомир Ганев на специалната церемония “Заедно към върха” бяха отличени хората, допринесли за развитието на най-успешния ни отборен спорт.



Волейболна България отбеляза с блясък изключителната 2025 година по време на тържеството. Събитието събра поколения - от олимпийските герои на 1980 г. до новите световни шампионки и вицешампиони.

Преди 45 години най-успешният ни колективен спорт историческия двоен успех на игрите в Москва 1980. На сцената бяха отличени легендите от женския национален отбор, спечелил бронз, които получиха наградата „Българска гордост".

Сред тях:

Анка Узунова, Верка Стоянова, Галина Станчева, Маргарита Миткова, Таня Гогова, Румяна Каишева и Цветана Божурина.

Те приеха овации, докато в залата се прожектираха кадри от изключителното представяне на отбора в Москва.

Наградата „Българска гордост" бе връчена и на мъжките волейболни легенди, прославили България със сребърните си медали.

Отличени бяха:

Димитър Димитров, Димитър Златанов, Каспар Симеонов, Митко Тодоров, Петко Петков, Стоян Гунчев, Христо Илиев и Цано Цанов. Героите приеха признанието с усмивки, спомени и искрена благодарност от цялата публика.

Гала вечерта продължи с признание към националния отбор за жени до 21 г., който завърши четвърти в света. Макар част от отбора да е в активен сезон, лично присъстваха и бяха отличени: Бояна Боянова, Венеса Радева, Елена Коларова и Мария-Магдалена Недялкова. В залата прозвуча силно „браво" за всички волейболистки, допринесли за това историческо класиране: Бояна Боянова, Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Виктория Димитрова, Венеса Радева, Елена Коларова, Кая Николова, Виктория Коева, Дияна Борисова, Александра Китипова, Михаела Манолова и Мария-Магдалена Недялкова.

Волейболът остана единственият отборен спорт, донесъл световна титла на България (за младежи през 1991 г. в Египет), а през 2025 г. към това злато се добави още едно.

Националният отбор за жени под 19 г., воден от Атанас Петров, покори света в Сърбия и Хърватия и бе коронясан със златото след победа над САЩ. Всички шампионки заслужиха наградата „Българска гордост", а лично на галавечерта отличията получиха:

Виктория Нинова (капитан), Вяра Парапунова, Деница Ангелова, Димана Иванова, Калина Венева, Никол Окоро, Симона Иванова, Стефани Дянкова. Гостите посрещнаха шампионките с възторг - като бъдещето на най-успешния български колективен спорт.

Годината завърши с невероятния подвиг на мъжкия национален отбор - световни вицешампиони за първи път от 55 години. Техният триумф, посрещнат от хиляди на площад „Александър Невски", бе представен във вълнуващо видео, което върна емоцията от Филипините и магията на българското единство.

На церемонията гостуваха и официални лица, сред които председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.