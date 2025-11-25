Мони Николов и Пламен Константинов си намериха майстора в Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Пламен Константинов с националния разпределител Мони Николов записа първа загуба за сезона във волейболния елит на Русия.

В среща от 9-ия кръг сибирските "железничари" отстъпиха с 1:3 (28:28, 21:25, 19:25, 21:25) срещу "Динамо" в Москва.

Навършилият вчера 19 г. Мони и съотборниците му поведоха в резултата, но след това домакините се представиха много силно. Той завърши с 2 точки (1 блок).

На трибуните бяха майка му Мая Николова и по-малкия му брат Филип. Компания им правеше и половинката на белгийския посрещач на "Локомотив" Сам Деру - бившата националка Добриана Рабаджиева.

След загубата отборът на Константинов отстъпи върха на "Зенит" (Санкт Петербург). Двата отбора са с по 8 победи и загуба, но новият лидер има точка повече - 25:24.