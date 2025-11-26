"Челси" разби 3:0 10 от "Барса", "Байер" шокира 2:0 "Сити" в Манчестър (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В дербито на първата вечер от 5-ия кръг на Шампионската лига "Челси" разби 3:0 "Барселона" в Лондон, като бе активно подпомаган от гостите.

Първо Жул Кунде си вкара автогол в 12-ата мин, а в края на полувремето Роланд Араухо си изкара 2 жълти картона и бе изгонен.

През втората част точни за домакините бяха Естевао (55) и Лиам Делап (73).

В своя мач номер 100 като треньор в Шампионската лига метиджърът на "сити" Пеп Гуардиола подцени жестоко "Байер" и си изпати със загуба 0:2 в Манчестър. Каталунецът пусна "Б" състава си, като липсваха головата машина Ерлинг Браут Холанд, Фил Фодън, Жереми Доку, вратарят Джанлуиджи Донарума и други . Първите трима се появиха в игра след почивката, но всуе.

След като имаше 23 победи от предишните 24 мача срещу германски отбори английският представител се издъни.

Това се случи благодарение на попаденията на Алехандро Грималдо (23) и Патрик Шик (54), както и на невероятните спасявани на Марк Флекен. Нидерландският вратар, на когото Илия Груев като старши треньор на "Дуисбург" даде път в големия футбол получи най-висока оценка в мача.

Други резултати:

"Аякс" - "Бенфика" 0:2

"Галатасарай" - "Сен Жилоаз" 0:1

"Борусия" (Д) - "Виляреал" 4:0

"Будьо/Глимт" - "Ювентус" 2:3

"Олимпик" (М) - "Нюкасъл" 2:1

"Славия" (Пр) - "Атлетик" (Б) 0:0

"Наполи" - "Карабах" 2:0