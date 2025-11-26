Българин ще отговаря за олимпийското трасе на сноуборда

Българинът Виктор Гичев ще отговаря за трасето на олимпиадата в Милано/Кортина през февруари.

Това съобщи президентът на федерацията по ски Цеко Минев на пресконференцията преди началото на сезона. В предходния записахме епични успехи със световната титла на Тервел Замфиров и победата на Алберт Попов за световната купа в алпийските ски.

Алберт вече записа класиране в топ 10 и в олимпийския сезон в слалома в Гургъл, а Владимир Зографски, най-добрият ни състезател по ски скок, го последва с 9-о място от малката шанца във Фалун. Влади, който единствен представлява държава, където няма трамплин, направи стабилни скокове от 95 и 93 метра, въпреки че имаше проблеми в квалификацията, като влезе предпоследен в състезанието. Така Зографски събра 234,7 точки, само на 15,2 точки от победителя Щафан Крафт. Австриецът вече е втори във вечната ранглиста по победи в световната купа.

В първия уикенд на декември стартира и сноубордът. За Китай заминават Радослав Янков и Малена Замфирова. Уникалният ни талант при дамите има болки в кръста от лятото, но ще мисли за възстановяване след олимпиадата.

Брат ѝ Тервел има задача да се подготви специално за олимпиадата и световната купа в Банско, на която се определят всички, които ще участват на игрите, и няма да ходи до Китай, за да не рискува на непознато трасе.

Интересното е, че никой от нашите асове не е карал по трасетата на олимпиадата, които ще са изненада за всички.

“Нямаме никакви очаквания, само стискаме палци. Все пак не трябва да се забравя, че се борим с нации, които имат огромни бюджети. И въпреки това имаме състезатели, които се опитват да им отхапят от филийката”, допълни Цеко Минев.

Вицепрезидентът Георги Бобев поясни, че все още няма решение за отпадане на алпийския сноуборд от олимпийската програма, като резултатите на спорта били лоши заради неудобното време за европейците на игрите в Китай. Сега в Италия всичко може да се промени.

“Всичко е насочено за олимпиадата. Тогава трябва да съм в най-добрата си форма въпреки доброто начало на сезона. По принцип не правим корекции, а натрупване. Смятам, че се движим в правилната посока, заяви Алберт Попов.

Радослав Янков пък стартира юбилейния си 20-и сезон в алпийския сноуборд. “Заради това искам да благодаря на федерацията и нейните спонсори, че ме търпят толкова време. Но може би съм се отплатил по някакъв начин”, с усмивка коментира чепеларецът, единственият българин с голям кристален глобус на световната федерация по ски и сноуборд.

Радо също като Тервел е сигурен с квотата за олимпиадата.

До момента българската централа, която обединява повече от пет различни спорта, разчита на 10 квоти за игрите, като със сигурност могат да се увеличат в зависимост от представянето през сезона. Класирането на Алберт Попов в световния елит ни дава още едно място при мъжете. Той смята да кара на олимпиадата и гигантски слалом, но само за да се започне с трасето, което е част от пистата за спускане в Бормио.

