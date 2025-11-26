Юноша на “Байерн” ще рита в “Славия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юношата на “Байерн” (Мюнхен) Валентин Йотов ще заиграе в “Славия”.

19-годишният полузащитник изкара пробен период в най-стария столичен клуб и явно е впечатлил треньорите, защото ще подпише договор с “белите”.

Йотов е роден в САЩ. Тренира в школата на баварския гранд в периода 2018-2025 г. Преди това е част от американския “Филаделфия Юниън”.

През лятото договорът му с германския гранд не е подновен и той отиде да играе в “Глейсис Юнайтед” от Гибралтар. В този тим обаче записа участие в 3 мача. Последният му двубой в малката държава бе в края на септември.

Преди 2 г. години реномираното издание Guardian го обяви за един от най-големите таланти на неговия набор - родените през 2006 година.

Йотов е викан и в юношеския национален отбор на България.

