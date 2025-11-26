Капитанът на световните ни шампионки ще играе в САЩ

Капитанът на световните ни шампионки по волейбол ще продължи кариерата си в САЩ.
Виктория Нинова от ЦСКА, либеро на отбора до 19 г., получи пълна спортна стипендия от университета на Синсинати и ще играе за Bearcats - един от най-силните в колежанското първенство.
Наскоро стана ясно, че и друга наша световна шампионка тръгва по този път.
18-годишната Деница Ангелова (състезателка на поста централен блокировач) ще премине от столичния ЦПВ в отбора на университета в Маями.
И двете заминават след края на сезона у нас.