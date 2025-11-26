ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на световните ни шампионки ще играе в САЩ

1768
Виктория Нинова с президента на федерацията Любо Ганев по време на церемонията "Заедно към върха" Снимка: Startphoto.bg

Капитанът на световните ни шампионки по волейбол ще продължи кариерата си в САЩ.

Виктория Нинова от ЦСКА, либеро на отбора до 19 г., получи пълна спортна стипендия от университета на Синсинати и ще играе за Bearcats - един от най-силните в колежанското първенство.

Наскоро стана ясно, че и друга наша световна шампионка тръгва по този път.

18-годишната Деница Ангелова (състезателка на поста централен блокировач) ще премине от столичния ЦПВ в отбора на университета в Маями. 

И двете заминават след края на сезона у нас.

Виктория Нинова с президента на федерацията Любо Ганев по време на церемонията "Заедно към върха"

