Капитанът на световните ни шампионки ще играе в САЩ

Капитанът на световните ни шампионки по волейбол ще продължи кариерата си в САЩ.

Виктория Нинова от ЦСКА, либеро на отбора до 19 г., получи пълна спортна стипендия от университета на Синсинати и ще играе за Bearcats - един от най-силните в колежанското първенство.

Наскоро стана ясно, че и друга наша световна шампионка тръгва по този път.

18-годишната Деница Ангелова (състезателка на поста централен блокировач) ще премине от столичния ЦПВ в отбора на университета в Маями.

И двете заминават след края на сезона у нас.