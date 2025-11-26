Пеп: Аз съм виновен за загубата от "Байер", направих много промени

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола пое вината за загубата с 0:2 при домакинството срещу "Байер" в Шампионската лига. Според треньора той е направил твърде много промени. А това дава отражение за крайния резултат.

Гуардиола изненада с 10 промени в състава в сравнение със загубата с 1:2 в "Нюкасъл" през уикенда, оставяйки Ерлинг Холанд, Фил Фоудън и Джанлуиджи Донарума, наред с други играчи, на резервната скамейка.

„Винаги съм вярвал, че през дългите сезони с мачове на всеки два дни, всеки футболист трябва да е ангажиран, но може би беше твърде много. Предвид резултата, те играха, за да не правят грешки, вместо да играят, за да направят това, което трябваше да направим. Когато мислиш за това да не нараниш отбора, не си свободен да се отпуснеш - със или без топката. Бяхме близо, но не достатъчно агресивни, а те са наистина добър тим...", продължи испанският специалист.

„Поемам пълната отговорност, но видях играчите и обичам всички да са ангажирани. Когато си футболист и не играеш пет, шест, седем мача, е трудно, но може би беше прекалено", добави той.

Гуардиола призна, че неговите титуляри най-вероятно биха играли с повече увереност, но когато го попитаха дали това представяне повдига въпроси относно дълбочината на състава, той отхвърли подобно твърдение.

„Невъзможно е да се мисли, че не са добри. Имам нужда от всички като част от групата. Интуитивно усетих, че отборът тренира добре, има невероятна атмосфера, така че си казах - Шампионска лига у дома, ние сме в добра позиция. В следващите мачове имаме "Фулъм", "Съндърланд", "Реал" (Мадрид), много мачове заедно. Не можем да играем през цялото време с Ерлинг - в продължение на 95 минути. Беше твърде много. За първи път в живота ми направих това и осъзнавам, че беше прекалено", завърши Пеп Гуардиола.