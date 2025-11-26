9 г. след трагедията със самолетна катастрофа "Шапекоензе" се завърна в елита на Бразилия

"Шапекоензе" се завърна в елитната футболна дивизия на страната девет години след самолетната катастрофа, отнела животите на по-голямата част от играчите и служителите на отбора. "Зелените", които изпаднаха през 2021, спечелиха с 1:0 срещу "Атлетико" (Гоянензе) в Серия Б.

Трагичният инцидент се случи през ноември 2016, когато Шапекоензе пътуваше за Колумбия за финала на Копа Судамерикана. Тогава починаха 71 от 77-те членове на делегацията, като повечето от тях бяха футболисти и служители на тима от Санта Катарина.

"Шапекоензе" запази елитния си статут през 2017 и 2018, но изпадна на два пъти през 2019 и за последно през 2021. Преди самолетната катастрофа, "зелените" бяха в елита за четири поредни години.