Неймар пак се контузи, аут е до края на годината

Звездата на "Сантос" Неймар е получил контузия на менискуса на лявото коляно и не се очаква да играе отново до края на годината, съобщава изданието Globo.

Неймар е почувствал болка в лявото коляно преди мача от 35-ия кръг на бразилската серия "А" срещу "Интернасионал". Очакваше се нападателят да се завърне за следващата среща, но контузията се оказала по-сериозна от първоначално очакваното.

В резултат на това Неймар няма да помогне на отбора в решителните мачове в борбата за оставане в топ дивизията на Бразилия.

Този сезон 33-огдишният е изиграл 25 мача за "Сантос" във всички турнири, в които е отбелязал седем гола и е направил една асистенция.

Настоящият договор на Неймар с клуба е до края на 2025 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на бразилеца е паднала на 11 милиона евро.