ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социал...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21789419 www.24chasa.bg

Неймар пак се контузи, аут е до края на годината

1200
Неймар Снимка: "Ал Хилал"

Звездата на "Сантос" Неймар е получил контузия на менискуса на лявото коляно и не се очаква да играе отново до края на годината, съобщава изданието Globo.

Неймар е почувствал болка в лявото коляно преди мача от 35-ия кръг на бразилската серия "А" срещу "Интернасионал". Очакваше се нападателят да се завърне за следващата среща, но контузията се оказала по-сериозна от първоначално очакваното.

В резултат на това Неймар няма да помогне на отбора в решителните мачове в борбата за оставане в топ дивизията на Бразилия.

Този сезон 33-огдишният е изиграл 25 мача за "Сантос" във всички турнири, в които е отбелязал седем гола и е направил една асистенция.

Настоящият договор на Неймар с клуба е до края на 2025 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на бразилеца е паднала на 11 милиона евро.

Неймар Снимка: "Ал Хилал"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси