ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социал...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21789495 www.24chasa.bg

Естевао изравни голово постижение на Мбапе и Холанд в Шампионската лига

1264
Нападателят на "Челси" Естевао вкарва втория гол във вратата на "Барселона". Снимка: Ройтерс

18-годишният бразилски нападател на "Челси" Естевао Уилиан стана третият играч на 19 или по-малко години, който отбелязва гол във всеки от първите си три мача като титуляр в Шампионската лига, според Opta. Крилото вкара втория гол във вратата на "Барселона" в 55-ата мин при успеха с 3:0 над "Барселона" в Лондон. 

Естевао вече бе отбелязвал в двубоите от Шампионската лига срещу "Аякс" (1:0 у дома) в третия кръг и срещу "Карабах" (2:2 като гост) в четвъртия кръг, като и в двата мача бе в титулярния състав. Преди това нападателят е участва в мачове от Шампионската лига само като резерва.

Само 18-годишният Килиан Мбапе и 19-годишният Ерлинг Холанд бяха вкарлави досега и в трите си първи мача от Шампионската лига като тийнейджъри.

Нападателят на "Челси" Естевао вкарва втория гол във вратата на "Барселона". Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси