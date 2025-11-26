Естевао изравни голово постижение на Мбапе и Холанд в Шампионската лига

18-годишният бразилски нападател на "Челси" Естевао Уилиан стана третият играч на 19 или по-малко години, който отбелязва гол във всеки от първите си три мача като титуляр в Шампионската лига, според Opta. Крилото вкара втория гол във вратата на "Барселона" в 55-ата мин при успеха с 3:0 над "Барселона" в Лондон.

Естевао вече бе отбелязвал в двубоите от Шампионската лига срещу "Аякс" (1:0 у дома) в третия кръг и срещу "Карабах" (2:2 като гост) в четвъртия кръг, като и в двата мача бе в титулярния състав. Преди това нападателят е участва в мачове от Шампионската лига само като резерва.

Само 18-годишният Килиан Мбапе и 19-годишният Ерлинг Холанд бяха вкарлави досега и в трите си първи мача от Шампионската лига като тийнейджъри.