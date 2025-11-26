Филип Кръстев вкара първия си гол в Англия, за да донесе драматично точка на "Оксфорд" (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Филип Кръстев вкара първия си гол.

24-годишният офанзивен халф драматично донесе точка на "Оксфорд" при гостуването на "Норич" в среща от 17-ия кръг на Чемпиъншип (второ ниво на футбола на Острова) с попадение за 1:1 в 95-ата мин. Макама бе открил за домакините в 29-ата мин.

"Оксфорд" е на 21-о място от 24 отбора в дивизията с 15 т.

Кръстев премина в този тим в края на трансферния прозорец с договор за преотстъпване от белгийския "Ломел".

Миналата кампания националът игра много силно за нидерландския "Зволе", в който също бе под наем.