Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социал...

Филип Кръстев вкара първия си гол в Англия, за да донесе драматично точка на "Оксфорд" (видео)

1704
Филип Кръстев ликува след гола. Снимка: "Оксфорд"

Българският национал Филип Кръстев вкара първия си гол.

24-годишният офанзивен халф драматично донесе точка на "Оксфорд" при гостуването на "Норич" в среща от 17-ия кръг на Чемпиъншип (второ ниво на футбола на Острова) с попадение за 1:1 в 95-ата мин. Макама бе открил за домакините в 29-ата мин.

"Оксфорд" е на 21-о място от 24 отбора в дивизията с 15 т.

Кръстев премина в този тим в края на трансферния прозорец с договор за преотстъпване от белгийския "Ломел".

Миналата кампания националът игра много силно за нидерландския "Зволе", в който също бе под наем.

