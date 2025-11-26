Бивш треньор на Григор: Гордея се, че работих с него

Григор Димитров има навика сравнително често да сменя треньорите си, но явно запазва добри отношения с тях.

Преди няколко години българската звезда в тениса бе в екип с Кристиан Гро. Бившият състезател от Германия даже бе с нашия отбор на ATP Cup в Австралия в началото на 2020 г., когато останахме на крачка от четвъртфиналите. Малко по-късно по време на принудителната пауза заради коронавируса Димитров и Гро живяха заедно в къща в пустинята на Калифорния.

“Щастлив и горд съм, че в кариерата си имах възможността да работя с такива добри играчи като Григор Димитров”, сподели наскоро немецът. Той е бил треньор също на своя сънародник Томи Хаас и Тейлър Фриц (САЩ).

