ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социал...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21790261 www.24chasa.bg

Бивш треньор на Григор: Гордея се, че работих с него

2120
Григор заведе Кристиан Гро в Хасково през 2020-а

Григор Димитров има навика сравнително често да сменя треньорите си, но явно запазва добри отношения с тях.

Преди няколко години българската звезда в тениса бе в екип с Кристиан Гро. Бившият състезател от Германия даже бе с нашия отбор на ATP Cup в Австралия в началото на 2020 г., когато останахме на крачка от четвъртфиналите. Малко по-късно по време на принудителната пауза заради коронавируса Димитров и Гро живяха заедно в къща в пустинята на Калифорния.

“Щастлив и горд съм, че в кариерата си имах възможността да работя с такива добри играчи като Григор Димитров”, сподели наскоро немецът. Той е бил треньор също на своя сънародник Томи Хаас и Тейлър Фриц (САЩ).

Григор заведе Кристиан Гро в Хасково през 2020-а

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси