"Юнайтед" на Аморим с още един антирекорд

Затъването на “Манчестър Юнайтед” продължава седмица след седмица. Тъкмо феновете на рекордьора по титли от Висшата лига си бяха помислили, че ужасиите най-сетне остават в миманса, и хоп - при Рубен Аморим “червените дяволи” записаха още един антирекорд.

Той бе официализиран след загубата 0:1 у дома от “Евертън”. “Сините” от Ливърпул направиха за посмешище едновремешния гранд, след като го биха с 10 души.

Така за първи път в историята “Юнайтед” губи на своя “Олд Трафорд”, когато играе с човек повече мач от Висшата лига. Досега в историята “червените дяволи” са имали числено предимство в своя дом в 46 мача, а равносметката бе 36 успеха и 10 равенства.

А случката покрай червения картон на “Евертън” е нещо, което 20 г. не се бе случвало в английския елит. Идриса Гей удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн в 13-ата мин и бе изгонен.

Последният случай на червен картон във Висшата лига е от 2005 година, когато Киърън Дайър и Лий Бойър от “Нюкасъл” се сбиха.

А след поредната изцепка на “Юнайтед” при Аморим легендата Гари Невил го сравни със земята.

“Той не може да има извинение за нищо”, коментира бившият защитник на “червените дяволи”, визирайки Аморим.

Иначе португалецът вече навъртя 1 г. в клуба, но едва ли ще се запомни с нещо освен с поредицата си от провали.

