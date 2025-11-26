ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Левски” купува нападател след Нова година

"Левски" вече води с 8 т. на върха в класирането. Снимка: клубен сайт

Нов нападател чака лидерът в Първа лига “Левски”. На треньора Хулио Веласкес са предложени няколко имена на този пост от скаутите на тима, а самият испанец вече е започнал да разглежда и анализира техните качества и точно кой ще му свърши най-много работа. След като предводителят на столичани одобри някого, чак тогава ще се задействат по-сериозно преговори. Едно обаче е сигурно - “сините” ще платят трансферна сума за така желания таран.

В момента на “Герена” разполагат с двама чисти нападатели - Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов. Първият е голмайстор на тима с 8 гола и е титуляр в почти всеки мач. Очаква се обаче той да бъде продаден, след като интерес от него имаше от няколко тима. Младият Рупанов пък получава по-периферна роля и едва ли Веласес ще започне да му гласува доверие в заключителната част от сезона, точно когато се решава титлата.

Още през лятото треньорът на “сините” искаше да има в редиците си нов нападател, но тогава всички се оказаха твърде скъпи. А испанецът действа на принципа, че може да работи с наличното, а няма нужда просто да се купува на парче.

Най-опасният в състава на “Левски” Радослав Кирилов ще пропусне и двубоя срещу “Септември”. Крилото се контузи преди дербито с ЦСКА и още не е напълно готов.

