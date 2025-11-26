ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български волейболист MVP за 1/4-финал в турнира за купата на Франция

Владимир Гърков с трофея си за MVP Снимка: "Сен Назер"

Българският волейболист Владимир Гърков се представи силно и бе определен за MVP при класирането на "Сен Назер" за четвъртфиналната фаза в турнира за купата на Франция.

У дома тимът на 22-годишният посрещач се наложи с 3:0 (25:21, 25:21, 32:30) над "Монпелие". Гърков завърши с 14 точки (2 аса, 1 блок).

Друг юноша на "Левски" - Венислав Антов, напусна турнира със своя "Туркоан".

Носителят на трофея бе детрониран от шампиона "Тур" след загуба като гост с 0:3 (20:25, 22:25, 20:25).

Антов реализира 10 точки и бе най-резултатен за тима си с Жан Мартинес.

