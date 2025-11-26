Запалиха олимпийския огън за зимните игри

Олимпийският огън за Зимните игри на италианска земя в Милано-Кортина през 2026 година беше запален в Древна Олимпия. Запалването на факела се случи на церемония, провела се на закрито поради предупреждения за лошо време, отбелязвайки последния тласък за организаторите на олимпиадата през февруари, пише агенция Reuters.

Традиционната церемония обикновено се провежда на стадиона, където са се зародили олимпийските игри в Древна Гърция, като актриси играят ролята на жрици, запалващи пламъка от слънчевите лъчи с помощта на параболично огледало, но локацията беше променена предварително поради предупреждения за проливни дъждове.

Вместо това, докато слънцето грееше навън, служители в Археологическия музей в града присъстваха на скромно събитие, а видеоклип показа запалването на огъня по време на генералната репетиция на древния стадион в понеделник, преди пламъкът да бъде внесен в музея за запалването на факела. Броят на гостите, присъстващи на церемонията, трябваше да бъде силно ограничен, без участието на фенове.

Върховната жрица, изиграна от известната гръцка актриса Мери Мина, предаде пламъка на първия факлоносец Петрос Гайдацис - бронзов медалист в гребането от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, пише БТА.

След едноседмична гръцка щафета, в която ще участват приблизително 450 факлоносци, олимпийският огън ще бъде предаден в Атина на организаторите на следващите Игри в Милано и Кортина д'Ампецо на 4 декември, преди да пътува до Италия за началото на едномесечна щафета на местна земя.

Олимпийският огън ще пътува из цялата страна, включително островите Сардиния и Сицилия, както и Кортина д'Ампецо, където ще се проведат част от състезанията. Щафетата ще завърши в Милано на 6 февруари.

„Пламъкът, който палим днес, носи не само надеждите на спортистите, но и мечтите на всички, които вярват в силата на спорта. Сила, която ни вдъхновява, ни обединява", заяви президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, цитирана от агенция DPA.

За Ковънтри, първата жена начело на МОК, това беше първа церемония по запалване на олимпийския огън като президент на организацията от избирането ѝ през март.

„Изключително сме щастливи, че днешната церемония ни напомня за какво са Игрите - да ни обединят в мирно състезание", добави тя.

„Тези игри са важна част от нашата история. В един разделен свят, в който живеем днес, Игрите имат истинско символично значение. Наш дълг е да гарантираме, че спортисти от цял ​​свят могат да се съберат мирно и да вдъхновяват мечтите и надеждите на хората по света", каза още Ковънтри.