За Хьогмо е удоволствие да е в Разград, чичото на Сон бил играч на "Селта"

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо даде пресконференция преди европейския си дебют начело на „орлите" срещу испанския "Селта". Мачът от Лига Европа е утре вечер от 19,45 ч в Разград.

„Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове, "Лудогорец" притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка типично испански тим – относно качествата на играчите, ротацията.

Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. Винаги може да говорим и за структурата, в международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един. Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш със силен противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят", започна Хьогмо.

„Трябва да използваш всеки ден, за да израстваш – индивидуално и като отбор. Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни", продължи той.

„Когато печелиш в поредни години и толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Това, което виждам – защо клубът е толкова успешен, виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем", каза още норвежецът.

„Играчите са професионалисти, аз виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Имахме тиймбилдинг, беше с различни групи, предизвикахме всеки един – какво може да направим в кратък и дълъг период. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата", каза той.

Хьогмо отговори и на въпрос дали познава играча с норвежки паспорт от "Селта" - Йонес Ел Абделауи: „Не го познавам, но има шведски играчи, които познавам (б.р. – Карл Старфелт и Вилиот Сведберг). За мен е удоволствие да съм в Разград, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в Северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа", завърши специалистът.

Испанският защитник на "Лудогорец" Сон, пък разкри преди мача със "Селта", че неговият чичо е играл за отбора от Галисия. „Винаги е специално да се изправиш срещу испански отбор, имах късмета да тук да играя срещу "Бетис", "Атлетик" (Билбао) и сега "Селта".

Този мач е много важен за мен, моят чичо беше футболист на Селта, игра в първа дивизия. Той вече не е сред нас, но би бил доста горд", започна Сон. „Разликата не мога да я кажа, но двата отбора показват добър футбол. Селта е в много добра форма, много млад отбор имат. Гладни са за успехи, ще бъде много интересен мач и доста оспорван", заяви Сон.

„Първото впечатление, което новият треньор остави в нас, беше да бъдем спокойни и уверени в това, което правим. Да вярваме в себе си, да играем така, както знаем. Обясни ни начина, по който желае да вижда отбора тактически. Това се видя и в последния ни мач в първенството, играхме по-добре. Искаме да продължим в тази линия, знаем какви футболисти има "Селта". Имах удоволствието да играя няколко години срещу този отбор. Познаваме всички кой е Яго Аспас, играч с много опит, с много големи качества. Оставим ли му свободни пространства, може да вкара гол", завърши испанецът.