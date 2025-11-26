ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Голям жест - Роналдо подари часовници на съотборниците си в националния

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо подари часовници на всички свои съотборници от националния отбор, за да отпразнува победата им в Лигата на нациите през 2025 г., съобщава SIC Noticias.

40-годишният състезател на "Ал Насър" е изненадал колегите си с лимитирана серия от избрания аксесоар, изобразени с герба на Португалската футболна федерация и трофея на Лигата на нациите.

Финалът на Лигата на нациите 2024/25 се проведе през лятото на 2025 г. Португалия победи Испания на финала (2:2, и 5:3 при дузпите).

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

