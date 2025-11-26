Хьогмо обеща нов “Лудогорец”

Разградчани си организирали тиймбилдинг преди мача със "Селта"

Новоназначеният треньор на “Лудогорец” Пер-Матиас Хьогмо има ясен план как серийният шампион у нас да излезе от чудовищната криза, в която се намира. 14-кратните първенци на България изостават рекордно от лидера в Първа лига “Левски”. В Европа нещата също не са розови и класиране за директните елиминации към момента изглежда по-скоро само като мечта.

Утре вечер четата на норвежеца излиза в двубоя от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа, а съперник е “Селта”. До момента в историята си отборът от Разград така и не може да спечели срещу съперник от Испания. “Лудогорец” е играл 6 мача срещу тимове от страната на европейския шампион, но всичките завършват със загуба, а головата разлика е 1:17. Единствено вкара на “Реал” (М) в Шампионската лига през 2014 г.

А точно в навечерието на мача със “Селта” Хьогмо очерта и плана си как закъсалият хегемон отново ще се върне на правия път.

“Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато печелиш в поредни години и толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Защо клубът е толкова успешен? Виждам всички - от собственици през директори до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем. Всички са професионалисти. Виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг, беше с различни групи, предизвикахме всеки един – какво можем да направим в кратък и дълъг период. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата”, каза новият треньор на “Лудогорец”, който даде традиционната преди мач в европейските турнири пресконференция.

Според треньора на шампионите двубоят със “Селта” ще бъде истинска битка на различни стилове.

Наставникът на 14-кратния шампион у нас призна, че още в първите си дни е сформиран тиймбилдинг, за да може още по-добре да опознае играчите. Както е известно, норвежецът пое разградчани преди по-малко от седмица и води “Лудогорец” само в един мач до момента, при успеха 2:0 като гост на “Септември” във вътрешния шампионат.

“За мен е удоволствие да съм тук, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в Северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа”, добави още Хьогмо.