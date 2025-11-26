Официално: България приема обиколката на Италия

Министерският съвет прие решение през май 2026 г. в България да се състои церемонията по откриването и първите три етапа от изданието Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителството упълномощи министъра на младежта и спорта и министъра на туризма да сключат договор с носителите на изключителни права за реализиране на състезанието RCS Sport S.p.A и RCS Sports & Events S.r.l.

Giro d'Italia е едно от малкото спортни събития в света, което, провеждайки се на открито, позволява на милиони хора да изпитат не само тръпката от спорта, но и да открият и да се насладят на красотата на градовете и пейзажите, през които преминава.

Събитието е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите държави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

С домакинството на подобни събития България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта, отбелязват от правителствения пресцентър.

Обиколката на Италия в България през 2026 г. ще включва преминаване на участниците през десетки общини, което е изключително важно за тяхното развитие, каза министърът на туризма Мирослав Боршош през август, когато правителството подкрепи предложението на двете министерства да се финализират преговорите за домакинство на това престижно спортно събитие. Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително 'Grande Partenza" - т. нар. старт на Обиколката на Италия.