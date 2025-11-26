ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Флик с първо капо в Шампионската лига

Лиъм Делап оформи крайното 3:0 на “Стамфорд Бридж”. СНИМКИ: РОЙТЕРС

"Сити" на Пеп падна за първи път у дома в първата фаза на турнира след 7 г.

Всяка серия си има начало и край. Това го разбра, и то по болезнен начин треньорът на “Барселона” Ханзи Флик. Във всички предходни мачове на германеца в Шампионската лига, 36 на брой, водените от него тимове - “Байерн” (М) и “Барса”, все успяваха да отбележат поне веднъж във вратата на противника в турнира на богатите, но ето че се случи немислимото и спецът остана капо в Лондон след 0:3 от “Челси”. По този начин рекордната му серия в това направление приключи. А сега каталунците са изправени пред това да не се класират директно за 1/8-финалите на Шампионската лига, а да преминат през плейофите към топ 16. За резултата в Лондон помогна и това, че “Челси” игра с човек повече, след като Роналд Араухо бе изгонен в края на първата част.

Иначе под ръководството на Флик “Байерн” и “Барса” отбелязаха общо 112 гола в 36 мача в Шампионската лига.

След 0:3 от “Челси” спря и серията от 53 мача с отбелязани голове на “Барселона” във всички турнири. Тя започна преди близо година - на 15 декември 2024 г., когато каталунците загубиха с 0:1 от “Леганес”. А в Шампионската лига не успяха да отбележат за първи път от 7 ноември 2023 г., когато загубиха с 0:1 от “Шахтьор”. След това имаха 22 поредни мача с отбелязани голове, втората най-дълга серия след 29 мача с отбелязани голове от 2009 до 2012 г.

“Ще е трудно да завършим в топ 8”, призна Флик след поражението в Лондон.

Успехът на “сините” над испанците пък бе най-резултатният в историята им. “Челси” вече има 5 успеха над “Барса” в Шампионската лига и така изостава само от ПСЖ (6) и “Байерн” (10).

Естевао, който вкара един от головете във вратата на каталунците, пък стана третият най-млад тийнейджър, който отбелязва гол във всеки от първите си три мача в Шампионската лига след Килиан Мбапе (18 г. 113 дни.) и Ерлинг Холанд (19 г. 107 дни.) Острието на “Челси” е 19 г. и 215 дни.

Експериментът на Пеп да ротира изцяло състава си пък не даде резултат. Неговият “Манчестър Сити” падна 0:2 от “Байер” (Леверкузен). Двубоят за Гуардиола бе юбилеен - стотен начело на манчестърци.

Така “гражданите” загубиха два от последните си четири домакински мача в Шампионската лига и вече имат толкова загуби, колкото в предишните си 37 (30 победи и 5 равенства). Това беше и първата им домакинска загуба в груповата фаза в 24 мача в турнира от септември 2018 г. срещу “Лион”.

“Аз съм виновен”, каза Гуардиола след загубата.

Пиер-Емерик Обамеянг се превърна в най-възрастния, отбелязал гол през този сезон в Шампионската лига. Асът на “Марсилия” се разписа при победата 2:1 над “Нюкасъл”, а френският футболист е на 36 години и 5 месеца.

Едновремешният колос в Европа - “Аякс”, продължава да затъва. Нидерландският тим е на 4-ото място отзад напред по най-лош старт в Шампионската лига. “Аякс” няма точка след 5 мача и с голова разлика минус 15. Единствено по-зле са били “Рейнджърс” през 2022 г., “Виктория” (Пилзен) през 2022 г. и “Андерлехт” през 2017 г.

