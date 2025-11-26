ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21793875 www.24chasa.bg

Зографски взе точки и в 4-ия старт от сезона, 14-и е в генералното класиране

1320
Владимир Зографски Снимка: БФСки

Нови точки в класирането за световната купа по ски скок спечели днес водещият ни състезател Владимир Зографски.

Ден след като зае 9-то място на малката шанца във Фалун, Швеция Влади завърши 24-и на голямата. Той събра 222,0 т (120 и 121,5 м). Това класиране носи на Зографски още 7 точки и така след 4 старта от началото на сезона (във всички бе в токите) той има 65 т.

Победител днес стана Анзе Ланишек, Словения с 262.9 т (129 и 128.5 т).

Той излезе начело в генералното класиране с 256 точки. Зографски е 14-r

Следващите стартове са в Рукатунтури (Финландия) в събота и в неделя

Владимир Зографски Снимка: БФСки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.