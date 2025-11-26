Зографски взе точки и в 4-ия старт от сезона, 14-и е в генералното класиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови точки в класирането за световната купа по ски скок спечели днес водещият ни състезател Владимир Зографски.

Ден след като зае 9-то място на малката шанца във Фалун, Швеция Влади завърши 24-и на голямата. Той събра 222,0 т (120 и 121,5 м). Това класиране носи на Зографски още 7 точки и така след 4 старта от началото на сезона (във всички бе в токите) той има 65 т.

Победител днес стана Анзе Ланишек, Словения с 262.9 т (129 и 128.5 т).

Той излезе начело в генералното класиране с 256 точки. Зографски е 14-r

Следващите стартове са в Рукатунтури (Финландия) в събота и в неделя